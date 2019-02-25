На Украинской универсальной бирже прошли успешные торги под КГГА

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22 февраля 2019 на электронно-торговой площадке Украинской универсальной бирже успешно прошли очередные электронные торги на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в Киеве, организатором которых выступило КП Городской магазин. На этот раз в торгах приняли участие до 28 участников.

"Торги прошли однозначно удачно. За победу в некоторых лотах одновременно соревновались до девяти участников, а цена по некоторым выросла в четыре раза, что в целом обусловило прирост на 215%. Удачный запуск электронных торгов на электронно-торговой площадке Украинской универсальной биржи в январе этого года, позволил предпринимателям ускорить процесс заключения договоров на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве. Очень приятно, что городская власть использует прозрачный механизм продажи прав аренды и тем самым наполняет бюджет столицы. Мы очень довольны, что принимали в этом активное участие, и получили возможность еще раз доказать, что Украинская универсальная биржа является лидером биржевого рынка Украины", - рассказал директор УУБ Сергей Гладкий.

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Справка: Украинская универсальная биржа основана в 1997 году, является электронной площадкой Прозорро (публичные закупки), Прозорро.Продажи, проводит биржевые аукционы по необработанной древесине, налоговом залоге, сельскохозяйственной продукции, энергоресурсам, малой приватизации, ФГВФЛ и имеет разветвленную сеть филиалов по всей Украине.