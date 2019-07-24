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24.07.2019, 12:40

"Нафтогаз Трейдинг" обнародовал график торгов газом на УЭБ

"Нафтогаз Трейдинг" обнародовал график торгов газом на УЭБ - Фото

Публикация графика позволит потенциальным участникам торгов эффективнее планировать свои закупки

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", которая реализует газ на площадке Украинской энергетической биржи, обнародовала график торгов природным газом на период до конца июля.

Согласно графика, торги природным газом на условиях поставки в июле будут проходить ежедневно до 25 июля включительно, а на условиях поставки в августе - до 26 июля включительно. 1 августа "Нафтогаз Трейдинг" планирует продолжить реализацию газа через УЭБ.

Публикация графика позволит потенциальным участникам торгов эффективнее планировать свои закупки.

"Нафтогаз Трейдинг" дебютировал на УЭБ в начале июля и за счет удачно выбранной торговой стратегии, компании уже удалось достичь высокой ликвидности на своих торгах.

Как отметил председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, построение прозрачного и конкурентного рынка газа чрезвычайно важно для Украины и призвал все заинтересованные стороны участвовать в аукционах, проходящих на торговой площадке.

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Теги: Украинская энергетическая биржа, Нафтогаз трейдинг
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