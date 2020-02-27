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27.02.2020, 18:27

Thomson Reuters заходит в Украину. Чем это выгодно украинскому бизнесу

Thomson Reuters заходит в Украину. Чем это выгодно украинскому бизнесу - Фото
Ліга Закон

Thomson Reuters заключила партнерство с ЛІГА:ЗАКОН. Теперь у украинских юристов есть быстрый и удобный доступ к "правовым" продуктам медиакомпании

Украинская продуктовая ІТ-компания ЛІГА:ЗАКОН и международная медиакомпания Thomson Reuters подписали договор о сотрудничестве.

Публично о старте партнерства ЛІГА:ЗАКОН и Thomson Reuters было объявлено 27 февраля на бизнес-завтраке «Украинский бизнес на внешнем рынке». Теперь компания ЛІГА:ЗАКОН будет предоставлять услуги в сфере информационных технологий в статусе официального партнера Thomson Reuters.

Благодаря партнерству с ЛІГА:ЗАКОН украинский бизнес может официально пользоваться программным обеспечением Thomson Reuters – аналитической информацией в сфере права, налогообложения, рисков и средств массовой информации.

Продукты Thomson Reuters, которые в качестве партнера будет предоставлять ЛІГА:ЗАКОН, помогут украинским юристам в работе с иностранными компаниями и законодательством. Отечественные юристы могут стать  эффективнее: понимание механики действий, по которой работают иностранные партнеры и конкуренты, позволяет принимать быстрые и эффективные решения. И как следствие – получать большую прибыль для своих компаний.

Юрий Бауман, партнер АО "Бауман Кондратюк": "Я пользовался данными продуктами два раза и оба этих раза были результативными: была выписана арбитражная оговорка и появилось понимание того, как происходит прием товара в Литве. Это чрезвычайно ценно, что ЛІГА:ЗАКОН предоставляет такую возможность, поскольку утром ты общаешься с поляками, в обед ведешь переговоры с литовцами, а вечером что-то продаешь немцам. И с каждым из них необходимо общаться на понятном для всех языке".  

Роман Кортава, директор по стратегическому партнерству Thomson Reuters по Восточной Европе: "Партнерство Thomson Reuters с такой уважительной и хорошо известной компанией, как ЛІГА:ЗАКОН, открывает возможность украинским юристам получить быстрый доступ к наиболее точной, актуальной, глобальной правовой информации и экспертным рекомендациям по вопросам правоприменительной практики как в Украине, так и за ее пределами. Наши базы данных и инструменты автоматизации позволят существенно сократить время и расходы на решение правовых вопросов, а также повысить качество и эффективность работы юридических фирм и правовых департаментов украинских компаний и организаций. Нашими клиентами являются не только юридические компании. Более того, наши продукты можно использовать не только в юридическом сегменте бизнеса, но и в других бизнес-сферах. Мы рады, что совместно с ЛІГА:ЗАКОН сможем оказать действенную поддержку деловому сообществу Украины".

Компания ЛІГА:ЗАКОН расширяет свои горизонты и выходит на международный уровень, поскольку на сегодняшний день рынок нуждается в новых решениях и кейсах. Работать исключительно в рамках национальной правовой системы часто бывает недостаточно.

Ирина Холод, Chief Marketing Officer компании ЛІГА:ЗАКОН:

«Партнерство с международной медиакомпанией Thomson Reuters позволит нам расширить свою продуктовую линейку для текущих и будущих клиентов. Работая на зарубежных рынках, важно понимать и оперировать не только украинским законодательством, а и законодательством соответствующих стран. Особенно - когда компания занимается, например, экспортом и импортом. InfoTech-технологии, которые используют наши компании, позволяют бизнесу оперативно принимать решения и быть более успешным».

В рамках информационного партнерства с ЛІГА:ЗАКОН

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Теги: ГК "ЛИГА", ЛИГА:ЗАКОН
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