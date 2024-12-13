Украинский ледокол "Ноосфера" отправляется из Кейптауна в Антарктиду

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" отправляется из порта Кейптаун в Антарктиду для выполнения ряда международных задач. Помимо украинской станции "Академик Вернадский", судно будет обслуживать польскую антарктическую станцию "Арцтовский", которую до 2022 года обеспечивали российские суда (у Польши нет собственного ледокола).

"Этот рейс — очередное подтверждение укрепления позиций Украины на мировой арене антарктических исследований. За два года "Ноосфера" вытеснила россиян с части рынка антарктических перевозок и зарекомендовала себя как надежный партнер", — заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

После завершения миссии для польской станции судно будет сотрудничать с испанской антарктической экспедицией. Кроме того, в этом году "Ноосфера" впервые в истории выполнит задачи для Американской антарктической программы — будет поддерживать исследования Национального научного фонда США в районе станции "Палмер".

"Украинская антарктическая программа остается важным инструментом международного сотрудничества. Участие Украины в исследованиях этого региона обеспечивает стране глобальный статус в науке, доступ к природным ресурсам и открывает новые перспективы в экологических и климатических исследованиях", — добавил Евгений Дикий.

По его словам, деятельность "Ноосферы" подтверждает надежность Украины как партнера даже во время войны, а также закрепляет её позиции среди лидеров в освоении и исследовании Антарктиды.