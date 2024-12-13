Український криголам "Ноосфера" вирушає з Кейптауна до Антарктиди

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" вирушає із порту Кейптаун в Антарктиду для виконання низки міжнародних завдань. Крім нашої станції "Академік Вернадський" судно обслуговуватиме польську антарктичну станцію "Арцовський", яку до 2022 року забезпечували російські судна (свого криголама Польща не має).

"Цей рейс є черговим підтвердженням зміцнення позицій України на світовій арені антарктичних досліджень. За два роки "Ноосфера" витіснила росіян з частини ринку антарктичних перевезень і зарекомендувала себе як надійний партнер", – каже директор Національного Антарктичного Наукового Центру Євген Дикий.

Після завершення місії для польської станції судно працюватиме з іспанською антарктичною експедицією. Також цього року "Ноосфера" вперше в історії виконуватиме завдання для Американської антарктичної програми – забезпечуватиме дослідження Національного наукового фонду США біля станції "Палмер".

"Українська антарктична програма залишається важливим інструментом міжнародного співробітництва. Участь України у дослідженнях цього регіону забезпечує країні глобальний статус у науці, доступ до природних ресурсів та відкриває нові перспективи в екологічних і кліматичних дослідженнях", – додає Євген Дикий.

За його словами, діяльність "Ноосфери" стверджує надійність України як партнера навіть під час війни, а також закріплює її серед лідерів у сфері освоєння та дослідження Антарктиди.