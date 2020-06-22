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пресс-релиз
22.06.2020, 13:24

«Укртатнафта»: решительный бой за энергонезависимость от России

«Укртатнафта»: решительный бой за энергонезависимость от России - Фото

При этом компания готова подписывать контракты на поставки ДТ с металлургами, аграриями, сетями АЗС на существующих сейчас условиях

22 июня 2020 года  состоится рассмотрение совместной жалобы трех национальных товаропроизводителей – ПАО «Укртатнафта», ПАО «Укрнафта» и АО «Укргазвыдобування» -  о введении компенсационных мероприятий касательно субсидированного российского импорта дизельного топлива и сжиженного газа. Также ПАО «Укртатнафта» выступило с инициативой отменить льготы на сжиженный газ, который преимущественно импортируется с РФ.

Защитники российского импорта подняли информационный шум и пытаются отвлечь общество от фактов, а именно:

  1. Национальные товаропроизводители настаивают на защите ТОЛЬКО от РОССИЙСКОГО ТОВАРА. Это не касается импорта с Беларуси, Литвы, Польши, танкерных поставок, которые осуществляют все участники рынка.
  2. Рынок конкурентный и цены будут стабильны (см. пресс-релиз от 12.06.2020 года). Если поставщики российского топлива поднимут цены на сумму пошлины, они будут неконкурентными по отношению к другим. Пошлина вводится не для поднятия цен, а для направления в украинский бюджет тех льгот, сверхприбылей и субсидий, которые получают российские производители от РФ для завоевания рынка Украины неконкурентным путем.
  3. Факт нелегитимного субсидирования производителей в РФ был доказан. Департамент защиты национального товаропроизводителя Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете пришел к этому выводу.

Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле, согласно ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта», обязана начать расследование и изучить факты.

Но цинизм защитников РОССИЙСКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ на рынке Украины дошел до того, что в том же отчете Департамента защиты национального товаропроизводителя было отмечено, что ПАО «Укртатнафта» не отвечает критериям национального товаропроизводителя, поэтому жаловаться на засилье российского импорта не имеет права.

Российские нефтяные компании  скупали украинские НПЗ и останавливали их. Лисичанск, Одесса, Херсон. А последний украинский НПЗ не имеет права на рассмотрение жалобы против РОССИЙСКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ?!

Мы готовы подписывать контракты на поставки дизельного топлива с металлургами, аграриями, сетями АЗС на существующих сейчас условиях, не зависимо от того, будет пошлина на российские нефтепрродукты, или нет. И таким образом ответить на все те обвинения, которые публикуют защитники интересов России на нашем рынке.

Мы считаем, что ситуация с рассмотрением нашей жалобы – это очень показательное дело. Это тест на способность Государства избрать стратегию развития, в которой Украина будет защищена от войны, которая продолжается не только на Донбассе, но и в энергетическом секторе также.

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Теги: пошлины, Укртатнафта
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