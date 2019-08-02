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02.08.2019, 11:52

В KSE стартує набір на нову хвилю навчання для журналістів

В KSE стартує набір на нову хвилю навчання для журналістів - Фото
CEEJ KSE

CEEJ KSE запрошує журналістів на навчання за програмою "Економіка, ринки та аналіз даних"

Центр вдосконалення економічної журналістики Київської школи економіки (CEEJ KSE) відкриває набір на нову хвилю навчання на програмі "Економіка, ринки та аналіз даних".

Цей курс для журналістів, які:

  • регулярно готують матеріали про економіку та бізнес, але відчувають нестачу знань;
  • час від часу готують матеріали про економіку та бізнес, але хочуть робити це частіше та на високому професійному рівні.

Після курсу ви зможете:

• перетворювати набори даних на цікаві історії;
• робити огляди ринків товарів та послуг;
• читати фінансові звіти компаній, порівнювати компанії, слідкувати за розвитком компаній у часі;
• аналізувати показники діяльності банків та робити матеріали про банківський ринок;
• готувати матеріали про державний та місцеві бюджети;
• аргументовано відстоювати свою точку зору під час дебатів;

Викладачі курсу: 

• професори Київської школи економіки;
• аналітики VoxUkraine;
• експерти Нацбанку України;
• провідні економічні журналісти.

Тривалість та формат курсу:

• навчання відбуватиметься у Києві на базі KSE (Дмитрівська 92-94), випускний та один з днів навчання у грудні - за іншою адресою в Києві (локації ще не обрані);
• 4 офлайн-модулі триватимуть по три дні кожен (20-22 вересня, 18-20 жовтня, 22-24 листопада, 19-21 грудня) з 10:00 до 18:00. Пропускати навчання не можна! 
• онлайн-навчання -- можна пройти самостійно у зручний час, але ми будемо нагадувати про дедлайни;
• домашні завдання -- чотири статті/сюжети з використанням отриманих під час навчання знань. У разі потреби вам допоможуть ментори з числа випускників CEEJ KSE.

Як відбувається відбір:

• I етап - реєстрація з 1 по 20 серпня включно (додаються резюме та три приклади журналістських робіт з економічної або бізнес-тематики, оцінюються професійний розвиток та якість робіт) Потрібно зареєструватися за посиланням: https://kse.ua/events/?eid=5554 , у відповідь на реєстрацію Ви отримаєте листа з подальшими інструкціями;
• II етап - телефонне або онлайн-інтерв'ю з тими, хто пройшов I етап (оцінюються мотивація, здоровий глузд, ставлення до стандартів професії) з 21 по 31 серпня; 
• Оголошення результатів відбудеться 1 вересня. Ми плануємо відібрати групу з 30 журналістів, дві третини - з регіонів.

Скільки це коштує:

• Навчання безкоштовне завдяки компаніям ICU, Visa та Нова Пошта;
• Журналісти з регіонів отримають квитки в обидва боки та житло на час навчання завдяки Internews Network та USAID.

Що це дає:

• Сертифікат CEEJ KSE - за умови виконання домашніх завдань та складання онлайн-тесту, у разі необхідності видається також академічна довідка про результати навчання;
• Членство у Клубі випускників СEEJ KSE - спільноті професійних економічних журналістів, які першими дізнаються про найкращі вакансії та можливості та отримують запрошення на закриті події з цікавими ньюзмейкерами. Наразі Клуб об’єднує понад 130 журналістів;
• Відчутні знижки на платні заходи Київської школи економіки.

Реєстрація на програму за посиланням: https://kse.ua/events/?eid=5554
Зверніть увагу, після реєстрації Ви отримаєте листа з подальшими інструкціями!

Поспілкуватися з менеджером програми Олександром Яременком можна:
Телефоном: Telegram, Viber, WhatsApp – 380666303426
Поштою: oyaremenko@kse.org.ua

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Теги: KSE, CEEJ KSE
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