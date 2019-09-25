Уже неделю в Министерстве здравоохранения Украины не утихает кадровый конфликт.
Госслужащие Министерства здравоохранения Украины обвиняют новое руководство в попытках блокировки работы, остановки медреформы и возвращении ручного управления. 24 сентября они направили открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ на это глава Минздрава Зоряна Скалецкая анонсировала аудит работы ведомства.
Что происходит в Минздраве в хронике LIGA.net:
Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook о давлении на руководство директоратов МОЗ. Экс-министр здравоохранения отметила, что директораты Министерства прошли сложные конкурсы в много этапов — с прозрачными правилами и оцениванием. Она заверила, что люди, которые сейчас работают в МОЗ Украины "не пойдут на компромисс со злом" и "будут отстаивать свое право работать на пользу украинского народа".
"Смена руководства МОЗ Украины не должна стать "ротацией" для тех, кто годами зарабатывал на тендерах или позволял существовать медицинским феодалам. Нам удалось разрушить этот цикл, и ни в коем случае не должны к нему возвращаться", – заявила Ульяна Супрун.
Глава МОЗ Зоряна Скалецкая анонсировала на своей странице в Facebook аудит работы всех сотрудников ведомства, но подчеркнула, что это не означает сворачивание реформ ее предшественницы Ульяны Супрун.
"Ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть освобожден от должности без надлежащих оснований", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук УП, комментируя обращение работников Минздрава.
Он отметил, что нет никаких сомнений в профессиональных качествах новой руководительницы Министерства Зоряны Скалецкой. Сейчас Скалецкая находится в командировке в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. "Уверен, что после своего возвращения, госпожа Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри МОЗ", - отмечает Гончарук.
Сотрудники Минздрава написали открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку. Там говорится, что новое руководство хочет уволить ключевых сотрудников МОЗ, которые воплощали реформу здравоохранения, что ставит под угрозу продолжение этой реформы.
"Своим открытым письмом к руководителю правительства мы также хотим привлечь внимание Президента и Парламента к тому, что обещанные изменения фактически на грани срыва", - цитирует текст письма на своей странице в Facebook Ирина Литовченко, которой предложил уволиться замминистра Загрийчук.
В письме сотрудники Минздрава отмечают, что несмотря на публичные заверения властей о продолжении реформы здравоохранения, последние три с половиной недели "работа министерства фактически парализована": не подписываются документы по закупкам и поставки лекарств для тяжелобольных пациентов, приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, ОХМАТДЕТ, Институт детской кардиологии им. Емца. Также блокируются все нормативные акты, необходимые для запуска второго и третьего этапов медреформы - на уровне амбулаторной и специализированной медицинской помощи.
24 сентября замминистр здравоохранения Михаил Загрийчук встретился с несколькими десятками госслужащих и предложил уволиться двум руководителям директоратов МОЗ - гендиректору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко и гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Об этом стало известно их аудиозаписи собрания, опубликованном на сайте УП.
23 сентября Михаил Загрийчук в личной беседе с Оксаной Сухоруковой предложил ей написать заявление об увольнении, рассказал собеседник LIGA.net из МОЗа. Сухорукова отказала.
"Мы провели проверку всех служб, которые есть в министерстве, и у нас возникло очень много вопросов. Я с ней поговорил - не заставлял, не угрожал, просто сказал, что наши взгляды не совпадают. В ее директорате работают порядочные и профессиональные люди, но те задачи, которые ставились предыдущим руководством, вредят системе здравоохранения", – сказал Загрийчук в комментарии LB.ua.
Он также уточнил, что "различия во взглядах" касаются программ медико-социальных экспертиз и инсультов. По его мнению, эти программы в Директорате медицинских услуг подготовили непрофессионально.
Из собственных источников LIGA.net в МОЗ стало известно, что конфликт в ведомстве начался в конце прошлой недели. На одном из совещаний МОЗ гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова высказала общее недовольство сотрудников Минздрава работой новоназначенного заместителя министра охраны здоровья Михаила Загрийчука. Сухорукова сослалась на некомпетентность Загрийчука, который в силу отсутствия экономического образования не может произвести расчеты стоимости медицинских услуг (до этого Загрийчук работал врачом-хирургом в Институте Шалимова, - Ред.).