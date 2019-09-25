Уже неделю в Министерстве здравоохранения Украины не утихает кадровый конфликт.



Госслужащие Министерства здравоохранения Украины обвиняют новое руководство в попытках блокировки работы, остановки медреформы и возвращении ручного управления. 24 сентября они направили открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ на это глава Минздрава Зоряна Скалецкая анонсировала аудит работы ведомства.

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