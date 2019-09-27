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Скандал в Минздраве. Появилась реакция Скалецкой

Скандал в Минздраве. Появилась реакция Скалецкой - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.09.2019, 16:02

Министр пообещала провести встречу с коллективом, которая не состоялась накануне

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на разразившийся в ведомсте кадровый скандал. Заявление чиновницы опубликовала пресс-служба Минздрава.

В нем Скалецкая отмечает, что взяла на себя обязательства продолжать изменения в системе здравоохранения и выполнять все пункты программы правительства. В рамках этого глава Министерства намерена провести в нем аудит, а по его результатам оставить на должностях "самых эффективных работников". Также чиновница заявила о давлении на себя "политическими средствами" со стороны чиновников.

Она также заверила, что Минздрав продолжает работу в привычном режиме. "Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем", - заверила Скалецкая.

Также она посетовала, что узнает о проблемах своего ведомства из соцсети во время пребывания в командировке в США. И пообещала, что проведет встречу с коллективом, которая, к слову, так и не состоялась вчера.

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