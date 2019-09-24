Конфликт в Минздраве. Появилась реакция премьера

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на ситуацию в Министерстве здравоохранения и подтвердил получение письма от сотрудников директоратов ведомства. Об этом Гончарук проинформировал на своей странице в Facebook.
Глава правительства пообещал внимательно изучить ситуацию. "Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника Минздрава. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований", - заявил премьер.
Решение сложившейся ситуации Гончарук возложил на главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая в настоящее время находится в командировке в США. Она, убежден Гончарук, найдет пути решения проблемы.
Читайте также: В новом руководстве Минздрава озвучили свои претензии к Супрун