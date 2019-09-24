Конфликт в Минздраве. Появилась реакция премьера

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на ситуацию в Министерстве здравоохранения и подтвердил получение письма от сотрудников директоратов ведомства. Об этом Гончарук проинформировал на своей странице в Facebook.

Глава правительства пообещал внимательно изучить ситуацию. "Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника Минздрава. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований", - заявил премьер.

Решение сложившейся ситуации Гончарук возложил на главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая в настоящее время находится в командировке в США. Она, убежден Гончарук, найдет пути решения проблемы.

Как сообщалось, руководители директоратов Минздрава заявили о давлении со стороны замминистра Михаила Загрийчука.

Свою обеспокоенность будущим медреформы они изложили в открытом письме, адресованном премьер-министру.

Советник министра Дмитрий Раимов, комментируя ситуацию, заявил, что у Загрийчука возник "рабочий спор" с сотрудниками Минздрава, которые, по его мнению, "неэффективны". "Стороны обсудили позиции и сегодня продолжили работу", - уточнил он.

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