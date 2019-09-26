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Замглавы Минздрава ушел с брифинга после острого вопроса: видео

Замглавы Минздрава ушел с брифинга после острого вопроса: видео - Фото
Андрей Семиволос на брифинге (Фото: скриншот из видео Радіо Свобода - Twitter)
26.09.2019, 12:51

Андрей Семиволос прервал общение с журналистами, не объяснив причин

Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос встал и ушел с брифинга, не дослушав до конца вопрос журналистки. Видео размещено в Twitter Радио Свобода.

Семиволоса спрашивали о конфликте в Минздраве, в результате которого работа министерства фактически заблокирована. Чиновник, слушая вопрос, посмотрел на часы, передал какие-то бумаги советнику главы ведомства Дмитрию Раимову со словами "тут вся информация" и, ничего не объясняя журналистам, вышел.

Раимов объяснил, что у заместителя министра что-то запланировано, и завершил брифинг.

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МОЗ конфликт в моз Андрей Семиволос
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