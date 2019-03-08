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08.03.2019, 16:46

Антибиотики будут продавать по рецепту. Супрун объяснила, почему

Антибиотики будут продавать по рецепту. Супрун объяснила, почему - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно решению правительства, до конца 2020 года все антибиотики и противомикробные препараты будут отпускаться только по рецепту

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Правительство утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, в связи с чем антибиотики теперь будут продавать по рецепту, сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она опровергает "манипуляционные публикации, что украинские граждане не смогут купить необходимые антибиотики или же цены на них вырастут".

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Антибиотики, противогрибковые препараты, поясняет Супрун, перестают действовать из-за чрезмерного и необоснованного употребления, микроорганизмы вырабатываю своего рода иммунитет. Фактически, как уточняется, появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами.

В ЕС ежегодно 25 тыс пациентов умирают из-за серьезной бактериальной инфекции в результате адаптации бактерий к лекарствам, отмечает Супрун, и это уже признано глобальной угрозой для здоровья и жизни людей.

Таким образом, согласно Национальному плану действий, до конца 2020 года антибиотики станут продавать только по рецепту; ограничится использование антибиотиков в сельском хозяйстве (как стимуляторы росту скота, птицы и растений); медицинские сотрудники получат инструкции, что поможет минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков.

7 марта Супрун дала рекомендации, как предотвратить и замедлить деменцию - старческое слабоумие.

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Теги: минздрав, ульяна супрун, антибиотики
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