Супрун рассказала, как предотвратить старческое слабоумие

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Около 10-25% людей, старше 70 лет, страдают нарушением памяти и логического мышления, изменением личности в результате болезни или нарушения мозга, однако это можно в некоторой степени предотвратить. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала ряд советов.

Возрастные изменения в мозге называют деменцией. К ней больше склонны женщины, курящие, люди со слишком маленьким или избыточным весом, физически и социально неактивные. Дополнительные факторы риска – диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушения дыхания во сне и инсульт.

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Универсального лекарства для борьбы с деменцией на сегодняшний день не существует, однако замедлить дегенеративные изменения можно, пишет Супрун.

Первый метод – физические упражнения. Ими нужно заниматься дважды в неделю по 40 минут. Второй совет и.о. министра – музыка, а именно – игра на музыкальных инструментах, пение и прослушивание любимой музыки.

Супрун также отмечает необходимость обращать внимание на слух. Его ухудшение может быть первым предвестником деменции.

Еще один метод – разгадывание судоку, кроссвордов и видеоигры, что тоже способствует замедлению развития деменции.

И.о. министра также сообщает, что клинические исследования не доказали эффективность приема лекарств для лечения деменции, однако благоприятно будут действовать витамины В9 и В12 (фолиевая кислота и циакобаламин), витамины группы В, витамин D.

Еще одно необходимое условие – отказ от курения. "Это существенный фактор риска – оно на 19-30% повышает риск вероятности развития деменции и болезни Альцгеймера…Но если бросить курить, то через четыре года риск сводится почти к нулю", - пишет Супрун.

Кроме того, необходимо уменьшить потребление животных жиров и красного мяса, увеличить количество овощей и рыбы в рационе; следить за состоянием сосудов, зубов и десен (исследования показали, что бактерии Porphyromonas gingivalis, вызывающее воспаление десен, способствуют и развитию болезни Альцгеймера).

6 марта сообщалось, что израильские медики разработали новый метод лечения ожогов и ран.

"А вот насчет алкоголя ситуация интересная. Некоторые длительные исследования показали, что у людей, которые умеренно и мало употребляют алкоголь, реже развивается деменция", - сообщает Супрун.