Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 19:04

Супрун рассказала, как предотвратить старческое слабоумие

Супрун рассказала, как предотвратить старческое слабоумие - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Физические упражнения, музыка, видеоигры и алкоголь могут замедлить развитие деменции, сообщает и.о. министра здравоохранения

Реклама
Реклама

Около 10-25% людей, старше 70 лет, страдают нарушением памяти и логического мышления, изменением личности в результате болезни или нарушения мозга, однако это можно в некоторой степени предотвратить. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала ряд советов.

Возрастные изменения в мозге называют деменцией. К ней больше склонны женщины, курящие, люди со слишком маленьким или избыточным весом, физически и социально неактивные. Дополнительные факторы риска – диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушения дыхания во сне и инсульт.

Реклама

Универсального лекарства для борьбы с деменцией на сегодняшний день не существует, однако замедлить дегенеративные изменения можно, пишет Супрун.

Первый метод – физические упражнения. Ими нужно заниматься дважды в неделю по 40 минут. Второй совет и.о. министра – музыка, а именно – игра на музыкальных инструментах, пение и прослушивание любимой музыки.

Супрун также отмечает необходимость обращать внимание на слух. Его ухудшение может быть первым предвестником деменции.

Еще один метод – разгадывание судоку, кроссвордов и видеоигры, что тоже способствует замедлению развития деменции.

И.о. министра также сообщает, что клинические исследования не доказали эффективность приема лекарств для лечения деменции, однако благоприятно будут действовать витамины В9 и В12 (фолиевая кислота и циакобаламин), витамины группы В, витамин D.

Еще одно необходимое условие – отказ от курения. "Это существенный фактор риска – оно на 19-30% повышает риск вероятности развития деменции и болезни Альцгеймера…Но если бросить курить, то через четыре года риск сводится почти к нулю", - пишет Супрун.

Кроме того, необходимо уменьшить потребление животных жиров и красного мяса, увеличить количество овощей и рыбы в рационе; следить за состоянием сосудов, зубов и десен (исследования показали, что бактерии Porphyromonas gingivalis, вызывающее воспаление десен, способствуют и развитию болезни Альцгеймера).

6 марта сообщалось, что израильские медики разработали новый метод лечения ожогов и ран.

 

"А вот насчет алкоголя ситуация интересная. Некоторые длительные исследования показали, что у людей, которые умеренно и мало употребляют алкоголь, реже развивается деменция", - сообщает Супрун.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, деменция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 