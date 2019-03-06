"Вторая кожа": в Израиле изобрели новый метод лечения ожогов

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Израильские медики изобрели новый способ лечения ран и ожогов, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что разработка может стать революционной. Вместо бинтов, пластырей или иных привычных перевязочных средств врачи используют спрей.

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Новая разработка израильских медиков может произвести революцию при лечении ран или ожогов. Вместо бинтов, пластырей или иных привычных перевязочных средств вам понадобится обычный спрей, а потом... Смотрите, как работает "вторая кожа"! pic.twitter.com/PqV1LYu7f6 — DW на русском (@dw_russian) 6 березня 2019 р.

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