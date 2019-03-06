Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.03.2019, 19:39

"Вторая кожа": в Израиле изобрели новый метод лечения ожогов

"Вторая кожа": в Израиле изобрели новый метод лечения ожогов - Фото
Фото: скриншот видео

Вместо бинтов, пластырей или иных привычных перевязочных средств врачи используют спрей

Реклама
Реклама

Израильские медики изобрели новый способ лечения ран и ожогов, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что разработка может стать революционной. Вместо бинтов, пластырей или иных привычных перевязочных средств врачи используют спрей.  

Реклама

Ранее сегодня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла четыре мифа о кори, ее лечении и вакцинации. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Израиль, лечение, ожоги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 