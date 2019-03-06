Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.03.2019, 17:06

Порция антифейка: Супрун развеяла мифы о кори и вакцинации

Порция антифейка: Супрун развеяла мифы о кори и вакцинации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра развеяла четыре мифа о кори, вакцинации и правильном лечении

Реклама
Реклама

Мифы о кори "крепко поселились на антиваксерских пабликах, форумах и, к сожалению, в сознании людей", поэтому Минздрав подготовил очередную порцию антифейка, которую и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала в своем Facebook.

Первый миф, что корью лучше переболеть в детстве, после чего иммунитет становится сильнее на всю жизнь. Однако, пишет Супрун, на самом деле, корь – это смертельно опасная болезнь. "Если ребенок заболеет корью и выздоровеет, у него действительно сформируется иммунитет против заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмонию", - написала и.о. министра.

Реклама

По данным ВООЗ, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, в 2017-м от кори умерли 110 000 человек во всем мире, чаще всего – дети до 5 лет.

Еще один миф: прививка от кори не гарантирует, что ребенок не заболеет, поэтому ее можно не делать. Супрун отмечает, что прививание – единственный надежный способ защититься от болезни и тяжелых осложнений.

После вакцинации двумя дозами остается небольшой риск (3-5%), что ребенок может заболеть корью.

Фото: Facebook Ульяны Супрун

Третий миф: "Если не применять антибиотики и жаропонижающие средства во время болезни, то энцефалит невозможен; жаропонижающие "помешают" кори проявиться сыпью, поэтому болезнь пойдет внутрь – в легкие и мозг". На самом деле, пишет Супрун, энцефалит – это одно из осложнений кори и его никак нельзя вызвать антибиотиками или жаропонижающими препаратами.

Четвертое ошибочное утверждение заключается в том, что вместо антибиотиков и жаропонижающих можно сделать клизму с водой и содой; это якобы поможет иммунной системе. Однако такой подход, подчеркивают в Минздраве, это "вид пыток", а не лечение.

4 марта Супрун рассказала, почему некоторые диеты вредны.

Отправить:
Распечатать:
Теги: минздрав, ульяна супрун, вакцинация, корь, мифы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 