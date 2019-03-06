Порция антифейка: Супрун развеяла мифы о кори и вакцинации

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Мифы о кори "крепко поселились на антиваксерских пабликах, форумах и, к сожалению, в сознании людей", поэтому Минздрав подготовил очередную порцию антифейка, которую и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала в своем Facebook.

Первый миф, что корью лучше переболеть в детстве, после чего иммунитет становится сильнее на всю жизнь. Однако, пишет Супрун, на самом деле, корь – это смертельно опасная болезнь. "Если ребенок заболеет корью и выздоровеет, у него действительно сформируется иммунитет против заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмонию", - написала и.о. министра.

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По данным ВООЗ, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, в 2017-м от кори умерли 110 000 человек во всем мире, чаще всего – дети до 5 лет.

Еще один миф: прививка от кори не гарантирует, что ребенок не заболеет, поэтому ее можно не делать. Супрун отмечает, что прививание – единственный надежный способ защититься от болезни и тяжелых осложнений.

После вакцинации двумя дозами остается небольшой риск (3-5%), что ребенок может заболеть корью.

Фото: Facebook Ульяны Супрун

Третий миф: "Если не применять антибиотики и жаропонижающие средства во время болезни, то энцефалит невозможен; жаропонижающие "помешают" кори проявиться сыпью, поэтому болезнь пойдет внутрь – в легкие и мозг". На самом деле, пишет Супрун, энцефалит – это одно из осложнений кори и его никак нельзя вызвать антибиотиками или жаропонижающими препаратами.

Четвертое ошибочное утверждение заключается в том, что вместо антибиотиков и жаропонижающих можно сделать клизму с водой и содой; это якобы поможет иммунной системе. Однако такой подход, подчеркивают в Минздраве, это "вид пыток", а не лечение.

4 марта Супрун рассказала, почему некоторые диеты вредны.