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04.03.2019, 07:31

Ульяна Супрун сказала, почему некоторые диеты вредны для здоровья

Ульяна Супрун сказала, почему некоторые диеты вредны для здоровья - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о министра здравоохранения отметила, что строгие диеты могут вызвать риск набрать вес впоследствии

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Строгие диеты, ограничивающие дневное потребление калорий до 800-1000, которые часто запрещают жиры и углеводы,  одновременно сопровождаются интенсивными тренировками, вредны для здоровья. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На английском такие диеты называют сrash diets, то есть разрушительные", - отметила Супрун.

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По ее словам, такие диеты опасны слабостью и головокружением.

"Когда худеем, из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии. Этот процесс называется кетогенез. То есть диета не приведет к голоданию мозга - за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории - так действуют кетоновые тела в мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными", - уточнила Супрун.

Она сказала , что недостаток углеводов и белков во время разрушительной диеты приводит к потере мышц. Супрун добавила, что если человеку комфортно просыпаться в 08:00 или 09:00, то не стоит принимать участие в марафоне, где надо бегать в 06:00.

И. о. министра здравоохранения напомнила, что недостаток микроэлементов (калия, кальция, железа, цинка, марганца), которые характерны для полноценного разнообразного рациона, становится ощутимым в случае длительной строгой диеты.

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По ее словам, строгие диеты увеличивают риск преждевременной смерти и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваниях, могут стать также причиной появления камней в желчном пузыре.

Супрун подчеркнула, что строгие диеты дополнительно могут вызвать риск набрать вес впоследствии.

"Поэтому если хотите похудеть - подходите к этому разумно", - добавила Супрун.

Супрун сказала, что для начала нужно:

▪ отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя.

▪ есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке.

▪ есть все, что вы любите, но в меньшем количестве.

▪ быть более активными - выходить на прогулки и легкие пробежки.

▪ полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность.

20 февраля Супрун объяснила, как не дать "организму засохнуть".

 

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Теги: здоровье, вред, строгая диета
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