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14.05.2019, 22:33

Антирекорд. В Украине более 70% заболевших корью в Европе - ООН

Антирекорд. В Украине более 70% заболевших корью в Европе - ООН - Фото
Фото: depositphotos.com

В первые два месяца 2019 года было зарегистрировано 34 300 случаев заражения корью в 42 странах Европы

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На Украину приходится более 70% заболеваний корью в европейском регионе в первые два месяца 2019 года. Об этом заявили в центре новостей Организации объединенных наций.

Согласно сообщению, в первые два месяца 2019 года было зарегистрировано 34 300 случаев заражения корью в 42 странах региона. 13 из этих случаев закончились летальным исходом. Случаи смертности от кори приходятся на три страны - Албанию, Румынию и Украину.

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В начале прошлой недели в Минздраве сообщали, что с начала года в Украине корью заболели более 45 000 человек от осложнений кори умерло 16 человек.

13 мая Минздрав сообщил, что вакцина от кори, паротита и краснухи в Украине стала бесплатной для людей любого возраста.

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Теги: ООН, корь
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