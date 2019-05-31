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31.05.2019, 09:00

Бросай курить – получи бесплатный абонемент от Sport Life!p

Бросай курить – получи бесплатный абонемент от Sport Life! - Фото

Фитнес – лучшее решение для тех, кто бросает курить

На правах рекламы

31 мая в международный день борьбы с курением сделай шаг к здоровой жизни! Регистрируйся на сайте Sport Life и получи две недели бесплатных занятий! Дыши на полную уже через 14 дней. 

Фитнес – лучшее решение для тех, кто бросает курить. Групповые тренировки и занятия на кардиотренажерах помогут сделать первый шаг. Силовые тренировки сделают тело крепче и сильнее, а йога и стрейчинг помогут очищению ума от мыслей о курении и успокоят после рабочего дня.

Именно фитнес отлично помогает удерживать вес, когда бросаешь курить, и отвлекает внимание от этой вредной привычки.

В Sport Life вас ждут 190 видов тренажеров, 350 видов уникальных групповых занятий, все виды бассейнов, SPA и много единомышленников, которые уже сделали спорт и фитнес своим способом жизни.

Sport Life – твоя новая фитнес-зависимость!

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Теги: Sport Life
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