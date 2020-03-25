Что делать, если у члена семьи появились симптомы коронавируса: рекомендации

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Что делать, если симптомы коронавирусной болезни COVID-19 появились у кого-то из вашей семьи. Советы дает пресс-центр Национальной службы здоровья.

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Самое главное - предотвратить распространение инфекции.

Поэтому, пишут медики:

Найдите возможность изолировать человека с симптомами в отдельной комнате, особенно подальше от пожилых людей; Не пользуйтесь общими личными предметами - посудой, полотенцами, постельным бельем и общими гаджетами; Человек с симптомами вируса должен быть в маске, когда в комнате находится кто-то еще. Или же маски должны надевать остальные члены семьи. Как можно чаще мойте руки не менее 20 секунд, особенно после взаимодействия с заболевшим. Или пользуйтесь дезинфицирующими средствами с содержанием спирта более 60%. Не трогайте лицо - глаза, нос и рот, - это важно! Дезинфицируйте твердые поверхности - столы, ручки дверей, пульты и так далее. Уборку и дезинфекцию проводите в защитных перчатках.

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