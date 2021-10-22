Что необходимо для качественной лабдиагностики – мнение директора медлаборатории ДІЛА

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Мнениями по этому вопросу в рамках развития лабораторной диагностики в Украине поделился генеральный директор медицинской лаборатории ДІЛА Алексей Бабич.

Очень часто можно услышать или прочитать о некомпетентности врача или медицинской лаборатории "один поставил неточный диагноз, а другие выдали недостоверный результат лабораторного исследования". К сожалению, мы привыкли всегда искать виновного. Врач и лаборатория – это, конечно, всегда очевидные участники процесса, но далеко не одни они ответственны за все, что происходит в рамках лабораторной диагностики.

Важно осознать, что каждый из участников процесса лечения и диагностики несет равнозначную ответственность. И в этом вопросе важно четко понимать, что ответственность в рамках своей зоны влияет на дальнейшую работу каждого из участников этого процесса.

Например, государство отвечает за уровень образования будущих специалистов – врачей, а именно формирует список их знаний и навыков, составляет квалификационные требования, по которым студенты сдают тесты и экзамены в учебных заведениях и в результате получают диплом. Государство также контролирует работу медицинских лабораторий в соответствии со стандартами качества.

Медицинская лаборатория в этом взаимодействии должна придерживаться всех стандартов работы согласно ISO: 15189, оказывать консультационную поддержку врачей, помогать пациентам максимально правильно пройти необходимое исследование.

В этом процессе у врача важнейшая задача – назначать правильный диагностический алгоритм и порекомендовать лабораторию с самым достоверным методом исследования. Он должен ознакомить пациента с правилами подготовки. Если есть сомнения в правильности выбранной диагностики, то он обязан иметь возможность проконсультироваться в соответствующей клинической службе лаборатории. И самое главное – врач должен постоянно развивать свои компетенции.

В свою очередь, пациент должен приучить себя сознательно подходить к выбору лаборатории, ведь от этого зависит точность и достоверность результата исследования. Он должен четко соблюдать правила подготовки к исследованию и самостоятельно повышать свой уровень медицинской осведомленности.

Именно так должна выглядеть схема успешного взаимодействия во время лечения и диагностики. Впрочем, на практике – все несколько иначе.

К примеру, качество лабораторной диагностики зависит от каждого участника процесса на трех этапах исследования: преаналитического, аналитического и постаналитичного этапов.

Согласно мировым данным, 80% ошибок чаще всего происходит на преаналитическом этапе, 15% – на аналитическом и 5% – на постаналитичному. В Украине ситуация несколько иная: 10% ошибок происходит на преаналитическом этапе, 70% – на аналитическом и 20% – на постаналитичному.

Чтобы избежать ошибок, необходимо тесное взаимодействие всех участников процесса. То есть, врач должен добросовестно отрабатывать свои умения и навыки, чтобы соответствовать квалификационным требованиям, которые формирует государство. Более того, считаю необходимым ввести курс лабораторной диагностики, а именно предмет клинической патологии, что даст понимание, какие исследования назначать при изучении каких нозологий. И, конечно, врач должен постоянно совершенствовать свои знания в методах лабораторной диагностики, посещая соответствующие мероприятия или консультируясь в клинических службах лабораторий. Последние должна обеспечить со своей стороны медицинская лаборатория, чтобы врач мог провести консультацию с клиническим патологом в случае, если у него недостаточно компетенции в вопросах лабораторной диагностики. А вот пациент должен сознательно подходить к выбору лаборатории, учитывая рекомендации окружения, и ответственно относиться к подготовке к исследованию.

А вот на этапе исследования – аналитическом, большое значение имеет соответствие работы медицинской лаборатории стандартам качества, где свою компетентность лаборатория должна обосновать наличием подготовленного персонала, формализованных и работающих процессов, качеством оборудования и реагентики, а также выбором метода исследования. То есть необходим жесткий контроль качества, который сегодня, к сожалению, придерживаются не все лаборатории.

Сейчас, согласно данным НААУ (Национальное агентство по аккредитации Украины), только 23 лаборатории в Украине имеет аккредитацию в соответствии с ISO: 15189. Из них 8 частных лабораторий и 11 коммунальных предприятий, все остальное это институты, лабораторные центры, общественные центры здоровья. То есть качество их работы контролируется на уровне государства.

Впрочем, на сегодня нет регламентирующих документов, которые бы обязывали медицинские лаборатории проходить аккредитацию. Поэтому выбор лаборатории и качество аналитики в ней остаются за врачом и пациентом.

То же самое касается и постаналитичного этапа, на котором сейчас очень часто отсутствует автоматизированный процесс выписки результата. Правильная и безошибочная выписка может быть только тогда, когда лабораторно-информационная система непосредственно передает информацию и максимально исключен человеческий фактор.

Поэтому, уже сегодня необходимо сознательно подходить к вопросу, касающиеся лечения и лабораторной диагностики. Ведь каждый из участников процесса заинтересован в конечном результате, а конечный результат – это здоровье человека.

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