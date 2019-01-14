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14.01.2019, 17:02

Этим летом в Украине будет бесплатная медицина - Гройсман

Этим летом в Украине будет бесплатная медицина - Гройсман - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Для того, чтобы пройти бесплатное обследование, у пациента должно быть всего лишь направление от семейного врача

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С 1 июля 2019 года в Украине стартует программа Бесплатная медицина, в которую сходит 54 вида исследований. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сообщается, что среди исследований будут 20 анализов, 6 видов УЗИ, 4 вида биопсии, маммография, 5 видов рентгена и операция одного дня.

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При наличии направления врача, все исследования пациент сможет пройти бесплатно. 

Также отмечается, что на программу из бюджета выделят 2 млрд гривень.

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Теги: медицинская реформа, владимир гройсман, медицина, бесплатная медицина
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