Этим летом в Украине будет бесплатная медицина - Гройсман

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С 1 июля 2019 года в Украине стартует программа Бесплатная медицина, в которую сходит 54 вида исследований. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сообщается, что среди исследований будут 20 анализов, 6 видов УЗИ, 4 вида биопсии, маммография, 5 видов рентгена и операция одного дня.

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При наличии направления врача, все исследования пациент сможет пройти бесплатно.

Также отмечается, что на программу из бюджета выделят 2 млрд гривень.

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