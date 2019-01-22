Грипп в Киеве: в 25 школах ввели карантин

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В Киеве из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в 11 школах и частично - в 14. Об этом сообщает пресс-служба городская администрация.

Всего, по данным КГГА, за третью неделю 2019 года медики зафиксировали 14 653 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13 067 человек).

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В больницы за прошедшую неделю положили 162 человека, из них 127 детей, а в целом среди всех инфицированных дети составляют более 57%.

Отмечается, что интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 494,5 (за предыдущую неделю 441,3) и ниже эпидемического порога на 42,2%. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1%.

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