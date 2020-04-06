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Кабмин ждет 20 000 ПЦР-тестов на COVID-19. Мы позвонили компаниям: контракта нет

Кабмин ждет 20 000 ПЦР-тестов на COVID-19. Мы позвонили компаниям: контракта нет - Фото
Denis Balibouse / EPA
06.04.2020, 18:57

Власти ожидают 20 000 ПЦР-тестов на COVID-19. Но три компании, которые их производят, не смогли подтвердить LIGA.net наличие контракта

Со следующей недели Украина получит 20 000 ПЦР-систем для тестирования на COVID-19. Об этом на брифинге 6 апреля сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, тест-системы позволят сделать около 2 млн исследований. Однако Ляшко не уточнил название компании-производителя, с которой подписали контракт.

Сейчас в Украине есть три официально зарегистрированных производителя ПЦР-систем: Институт молекулярной биологии и генетики НАН (его государство попросило разработать тесты еще в январе). И две частные компании - Украинские генетические технологии (УГН) и Diagen. 

В Институте молекулярной биологии LIGA.net ответили, что по состоянию на сегодня с ними соглашение не заключили. Со своей стороны они "сделали все, что нужно": имеют договоренности с производителями о поставках реактивов, и при надлежащем финансировании поставщики подтвердили готовность их предоставить. Процедура получения реактивов займет несколько дней.

В Diagen сказали, что не располагают информацией о таком договоре и не могут его предоставить. Основатель компании Александр Коляда в комментарии LIGA.net сказал, что с Ляшко "говорил давно" и "не знает, что он имел в виду". Сейчас контракта с государством у его компании нет. Впрочем, по его словам, переговоры продолжаются.

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В третьей компании - УГН - отказались отвечать на вопрос, заключало ли с ними государство контракт. "Я не имею права этого разглашать", - сказала исполнительная директор компании Любовь Столяр. 

На вопрос, что речь идет о государственных деньгах, Столяр ответила, что не может разглашать информацию, "пока оно не будет готово". "Почему я вам должна говорить о моих контрактах? Если Виктор Ляшко говорил, у него и спрашивайте", - сказала Столяр.

Сам Ляшко в разговоре с LIGA.net не смог назвать компанию или компании, которые будут поставлять тесты на следующей неделе. Он сказал, что производителей не отслеживает - этим занимается экспертный совет при штабе. Как только ему дадут информацию - он ее предоставит.

  • О тест-системах украинского производства говорят уже несколько недель. LIGA.net писала об этом еще 25 марта. В Академии наук сказали разработать ПЦР-тесты на коронавирус. Ученые работали, но денег им на это не выделяли. Они выработали тестовую партию и остановились из-за недостатка финансирования.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 09:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели
Ирина Андрейцив
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Виктор Ляшко коронавирус ПЦР-тесты
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