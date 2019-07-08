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08.07.2019, 09:46

Как выбрать полезный для здоровья шоколад: совет Супрун

Как выбрать полезный для здоровья шоколад: совет Супрун - Фото
Фото: pixabay.com

Нужно проверять, есть ли в шоколаде молоко. В молочном шоколаде "нет ничего полезного", утверждает руководитель Минздрава

Шоколад может быть полезным для кожи, сосудов и внутренних органов, если правильно его выбрать. Об этом пишет и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook

Она советует проверять состав шоколада: какао и масла какао там должно быть не менее 70%. Сахара, наоборот, должно быть как можно меньше. Какао дороже, чем сахар, поэтому хороший шоколад не может стоить дешево, подчеркнула Супрун.

Также хороший шоколад должен пачкать пальцы: масло какао тает при температуре 35-37 градусов Цельсия, то есть при нормальной температуре тела. Если вы держите шоколад в руке, и он не тает, Супрун советует его не есть.

Ранее и.о. министра здравоохранения заступилась за "матюки" и пояснила, что ругаться - полезно для здоровья.

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Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, шоколад
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