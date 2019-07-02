Супрун сказала, при каком условии заработают инсультные центры

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С 2020 года в Украине начнут создавать современные инсультные центры, если осенью все учреждения специализированной помощи подпишут договор с Национальной службой здоровья. Об этом написала в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она добавила, что учреждениям нужно "автоматизироваться, компьютеризироваться" и иметь необходимое оборудование.

С 2020 года требования к больницам по лечению инсульта станут выше. Те лечебные учреждения, которые будут соответствовать новым стандартам, будут получать на эти услуги финансирование по повышенному тарифу.

Ранее Супрун ответила, нужно ли бороться с целлюлитом.

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