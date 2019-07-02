Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 11:59

Супрун сказала, при каком условии заработают инсультные центры

Супрун сказала, при каком условии заработают инсультные центры - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лечение инсульта по европейским стандартам - один из приоритетов программы медицинских гарантий на 2020 год, пишет и. о. главы Минздрава

С 2020 года в Украине начнут создавать современные инсультные центры, если осенью все учреждения специализированной помощи подпишут договор с Национальной службой здоровья. Об этом написала в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она добавила, что учреждениям нужно "автоматизироваться, компьютеризироваться" и иметь необходимое оборудование.

С 2020 года требования к больницам по лечению инсульта станут выше. Те лечебные учреждения, которые будут соответствовать новым стандартам, будут получать на эти услуги финансирование по повышенному тарифу. 

Ранее Супрун ответила, нужно ли бороться с целлюлитом

Читайте также: Увлекаться сладкими напитками опасно, даже соком - Супрун

Отправить:
Распечатать:
Теги: минздрав, медреформа, ульяна супрун, инсульт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 