Супрун пояснила, как бороться с целлюлитом - и нужно ли

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Целлюлит - не болезнь, а физиологический процесс, но если он вызван малоподвижным способом жизни, нездоровым рационом или плохо подобранной одеждой, то следует принять меры. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Целлюлитом называют видимые проявления подкожной жировой ткани, когда кожа напоминает кожуру апельсина.

Чтобы избавиться от этого, нужно отказаться от утягивающего и "корректирующего" белья, тесных колготок и штанов, так как из-за длительного сжатия ухудшается циркуляция лимфы и крови, а в жировую ткань и кожу попадает меньше кислорода.

Также следует выполнять силовые упражнения и стараться не сидеть или стоять долгое время. Супрун также советует отказаться от курения, так как оно влияет на гены, вовлеченных в образование целлюлита.

Кроме того, чтобы избавиться от целлюлита, нужно следить за рационом и ограничить продукты с ксеноэстерогенами: красные морепродукты, некоторые консерванты, сою. Для уходом за кожей следует использовать крем с ретиноидами, маски из ягод, кофейную гущу.

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