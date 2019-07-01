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01.07.2019, 11:33

Супрун пояснила, как бороться с целлюлитом - и нужно ли

Супрун пояснила, как бороться с целлюлитом - и нужно ли - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. министра здравоохранения написала, что бороться с этим явлением нужно "не ради красоты, а ради здоровья"

Целлюлит - не болезнь, а физиологический процесс, но если он вызван малоподвижным способом жизни, нездоровым рационом или плохо подобранной одеждой, то следует принять меры. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook

Целлюлитом называют видимые проявления подкожной жировой ткани, когда кожа напоминает кожуру апельсина. 

Чтобы избавиться от этого, нужно отказаться от утягивающего и "корректирующего" белья, тесных колготок и штанов, так как из-за длительного сжатия ухудшается циркуляция лимфы и крови, а в жировую ткань и кожу попадает меньше кислорода. 

Также следует выполнять силовые упражнения и стараться не сидеть или стоять долгое время. Супрун также советует отказаться от курения, так как оно влияет на гены, вовлеченных в образование целлюлита. 

Кроме того, чтобы избавиться от целлюлита, нужно следить за рационом и ограничить продукты с ксеноэстерогенами: красные морепродукты, некоторые консерванты, сою. Для уходом за кожей следует использовать крем с ретиноидами, маски из ягод, кофейную гущу.

Ранее Супрун рассказала о "безопасной" дозе алкоголя для беременных. 

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Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, целлюлит
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