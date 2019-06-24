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24.06.2019, 15:59

Супрун рассказала о "безопасной" дозе алкоголя при беременности

Супрун рассказала о "безопасной" дозе алкоголя при беременности - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. главы Минздрава сообщила, что алкоголь во время беременности негативно влияет на мозг будущего ребенка и может привести к выкидышу. Любая доза.

Любая доза алкоголя во время беременности вредит будущему ребенку. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

"С первых недель беременности каждый бокал вина мама "делит" со своим ребенком, переваривать его им тоже придется вместе", - напоминает она.

По ее словам, алкоголь вреден для плода даже на ранних сроках: его сердце начинает биться в конце первого месяца, и этиловый спирт может повлиять на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций и дефектов межпредсердной перегородки. 

Нервная система ребенка формируется на протяжении всей беременности, и алкоголь может стать причиной проблем с обучением и запоминанием. Также он может привести к сбою работы дыхательной системы плода и преждевременным родам. Кроме того, алкоголь негативно влияет и на суставы будущего ребенка. 

Так как печень плода формируется на протяжении всей беременности, ребенок не может вывести алкоголь из своего организма. 

Супрун добавила, что если женщина регулярно пила алкоголь, но перестала, узнав о беременности, ей все равно стоит рассказать об этом врачу: она могла употреблять спиртное, уже вынашивая ребенка.

Ранее Супрун пояснила, что откладывать полноценный сон на выходные - плохая идея.

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Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, беременность, лкоголь
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