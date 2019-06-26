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26.06.2019, 11:05

Увлекаться сладкими напитками опасно, даже соком - Супрун

Увлекаться сладкими напитками опасно, даже соком - Супрун - Фото
Фото: pixabay.com

И. о. главы Минздрава советует летом пить воду и горячие напитки, потому что они улучшают терморегуляцию

В любых сладких напитках высокий уровень добавленного сахара, который вредит организму. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Добавленный сахар - тот, которого не было в продукте до обработки человеком - может стать причиной кариеса, стойкости к инсулину, диабета второго типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Средняя норма сахара для взрослого человека - 25-50 г в день (5-10 чайных ложек).

В маленькой бутылке колы есть 35 г сахара, в бутылке сладкого холодного чая - 20-55 г, в маленькой бутылочке сладкого йогурта - 30 г, а в соках - 10 г сахара на 100 мл (сахар есть в самих фруктах, но, в отличие от них, в соках нет клетчатки, поэтому их гликемический индекс выше).

В банке энергетика есть от 3 до 60 г сахара, но Супрун советует употреблять его только в экстремальных условиях, когда нет возможности поспать и поесть. 

Ранее глава Минздрава рассказала о "безопасной" дозе алкоголя для беременных. 

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Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, сахар
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