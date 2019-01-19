Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.01.2019, 10:10

Медленно и осторожно: в МВД рассказали, как купаться на Крещение

Медленно и осторожно: в МВД рассказали, как купаться на Крещение - Фото
Фото: Pixabay

Сегодня на водоемах страны дежурят около 3 тыс. спасателей, но осторожность не помешает

Реклама
Реклама

В связи с праздником Крещения на водоемах Украины установили 967 спасательных постов в составе 3-4 человек. Об этом Министерство внутренних дел сообщает у себя в Facebook.

В целом в этот день от ГСЧС на водных объектах дежурят около трех тысяч человек и 541 единица техники, отмечает МВД.

Реклама

Министерство рекомендует соблюдать следующие правила по время крещенских купаний:
купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят экстренные службы;
не допускать скопления людей у ​​проруби, особенно детей;
ни в коем случае не нырять в воду - заходить в прорубь надо медленно и осторожно;
находиться в ледяной воде можно не более 10 секунд;
трех погружений вполне достаточно;
при выходе не держаться за металлические поручни, а использовать сухое полотенце;
после купания согреться - растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая или компота;
ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера сообщалось, что для празднования Крещения в Киеве оборудовано 12 локаций. На каждой из них 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: ГСЧС, мвд, праздник, крещение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 