Медленно и осторожно: в МВД рассказали, как купаться на Крещение

Фото: Pixabay

В связи с праздником Крещения на водоемах Украины установили 967 спасательных постов в составе 3-4 человек. Об этом Министерство внутренних дел сообщает у себя в Facebook.

В целом в этот день от ГСЧС на водных объектах дежурят около трех тысяч человек и 541 единица техники, отмечает МВД.

Реклама

Министерство рекомендует соблюдать следующие правила по время крещенских купаний:

купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят экстренные службы;

не допускать скопления людей у ​​проруби, особенно детей;

ни в коем случае не нырять в воду - заходить в прорубь надо медленно и осторожно;

находиться в ледяной воде можно не более 10 секунд;

трех погружений вполне достаточно;

при выходе не держаться за металлические поручни, а использовать сухое полотенце;

после купания согреться - растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая или компота;

ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера сообщалось, что для празднования Крещения в Киеве оборудовано 12 локаций. На каждой из них 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.