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18.01.2019, 16:40

Крещение 2019: где купаться в Киеве и какой будет погода

Крещение 2019: где купаться в Киеве и какой будет погода - Фото
Крещение (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Традиционно 19 января многие отмечают православный праздник, окунаясь в открытые водоемы. Специалисты подготовили советы, как это сделать безопасно

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Для празднования Крещения в Киеве оборудовано 12 локаций. На каждой из них 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Днепровском районе: пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке); пляж "Венеция" (остров Долобецкий), пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры), пляж "Тельбин" (просп. Тычины), пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Черемшины), пляж "Центральный" (Труханов остров).

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В Оболонском районе: пляж "Вербный" (озеро Вербное, ул. Приозерная), парк Наталка (ул. Приречная, Оболонская набережная), пляж "Пуща-Водица" (ул. Горащиха, 7 линия), озеро Иорданское (просп. Бандеры).

В Деснянском районе: зона отдыха "Троещина" (ул. Бальзака).

Чтобы купание было безопасным, специалисты спасательной службы подготовили ряд рекомендаций:

- к погружению нужно готовиться заранее, не заходить в ледяную воду без предварительной закалки;

- посоветоваться с врачом, чтобы купание не вызвало обострения болезней;

- выбирать специально оборудованное для купания место, где вы будете под присмотром спасателей и медиков;

- запрещено употреблять алкоголь до и после погружения, согреваться можно чаем, кофе или горячим бульоном;

- в воду нужно заходить без резких движений, медленно, постепенно, прислушиваясь к самочувствию, но уверенно. Важно сохранять эмоциональное спокойствие во время обряда;

- поскольку холодная вода вызывает в организме человека эйфорию, некоторые купающиеся теряют контроль и начинают плавать (категорически запрещено), что может привести к переохлаждению;

- выходить на берег нужно без спешки;

- надевать следует теплую одежду, не сковывающую движений. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.

Погода в субботу, 19 января, в Украине ожидается умеренно морозная. В основном без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных и восточных областях ночью и утром местами небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночная температура воздуха в среднем составит -3…-8°С, в Карпатах -9…-14°С, днем 0-5° мороза. В южных, восточных областях и в Крыму ночью около нуля, днем от +1 до +5 градусов.

В Киеве завтра без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-7, днем -1…-3 градуса.

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Теги: погода, рекомендации, правила, советы, купание, крещение, прорубь
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