Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минздрав рассказал, какие лекарства будут выдавать бесплатно

Минздрав рассказал, какие лекарства будут выдавать бесплатно - Фото
Фото: LIGA.net
25.07.2019, 12:35

Все лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных препаратов, будут выдаваться в больницах бесплатно

С 2020 года пациенты не должны будут закупать лекарства, необходимые для лечения, если они входят в Национальный перечень лекарственных препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет УП.

С 2020 года больницы будут предоставлять услуги по принципу "деньги идут за пациентом", напомнил он.

Для дорогих лекарств действуют программы централизованных закупок. "Для онкологии препараты централизованно закупаются через международные организации и доставляются в больницы, чтобы быть частью услуги, которая нам предоставляется", - уточнил замминистра.

Вместе с тем, Национальная служба здоровья не будет оплачивать следующие услуги:

немедицинские услуги (улучшенный сервис, палата, питание);
услуги без направления (когда пациент приходит сам, или по страховке);
стоматология (без детской и экстренной);
бальнеология;
прививки вне национального календаря;
медицинские справки (водительские права, виза, профосмотры);
оздоровительный массаж, гимнастика.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге отметила, что нельзя отменять медреформу только потому, что она кому-то не нравится.

Напишите нам
минздрав лекарство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 