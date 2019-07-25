Минздрав рассказал, какие лекарства будут выдавать бесплатно

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С 2020 года пациенты не должны будут закупать лекарства, необходимые для лечения, если они входят в Национальный перечень лекарственных препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет УП.

С 2020 года больницы будут предоставлять услуги по принципу "деньги идут за пациентом", напомнил он.

Для дорогих лекарств действуют программы централизованных закупок. "Для онкологии препараты централизованно закупаются через международные организации и доставляются в больницы, чтобы быть частью услуги, которая нам предоставляется", - уточнил замминистра.

Вместе с тем, Национальная служба здоровья не будет оплачивать следующие услуги:

немедицинские услуги (улучшенный сервис, палата, питание);

услуги без направления (когда пациент приходит сам, или по страховке);

стоматология (без детской и экстренной);

бальнеология;

прививки вне национального календаря;

медицинские справки (водительские права, виза, профосмотры);

оздоровительный массаж, гимнастика.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге отметила, что нельзя отменять медреформу только потому, что она кому-то не нравится.