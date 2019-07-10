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10.07.2019, 17:31

"Нет - сигаретам". Минздрав готовит законопроект о курении

"Нет - сигаретам". Минздрав готовит законопроект о курении - Фото
Сигареты (фото - pixabay.com)

В ведомстве хотят запретить курить в помещении и рекламировать сигареты

Министерство здравоохранения готовит новый законопроект по борьбе с курением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В документе впервые на уровне закона введут понятие электронной сигареты и других возможных способов употреблять табак (в том числе, с помощью его нагревания).

На каждой упаковке обычных и электронных сигарет планируют размещать новые карточки с описанием вреда от курения и цветными фотографиями. 

Также в Минздраве хотят запретить курить в помещении и рекламировать любые сигареты и табачные изделия. 

В министерстве призывают украинцев присоединиться к обсуждению проекта закона.

Ранее руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что делать, чтобы бросить курить

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Теги: курение, минздрав
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