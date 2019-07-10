"Нет - сигаретам". Минздрав готовит законопроект о курении

Сигареты (фото - pixabay.com)

Министерство здравоохранения готовит новый законопроект по борьбе с курением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В документе впервые на уровне закона введут понятие электронной сигареты и других возможных способов употреблять табак (в том числе, с помощью его нагревания).

На каждой упаковке обычных и электронных сигарет планируют размещать новые карточки с описанием вреда от курения и цветными фотографиями.

Также в Минздраве хотят запретить курить в помещении и рекламировать любые сигареты и табачные изделия.

В министерстве призывают украинцев присоединиться к обсуждению проекта закона.

Ранее руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что делать, чтобы бросить курить.

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