Ульяна Супрун рассказала, как можно бросить курить

Есть разные типы зависимости от никотина и разные пути, как от нее избавиться. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, бросить курить может каждый, независимо от возраста и опыта. "Большинству людей нужно несколько попыток. И в этом нет ничего плохого. Расценивайте первую попытку как опыт", - отметила Супрун.
Она добавила, что если друзья или родные бросают курить, то им понадобится помощь и поддержка. "При необходимости скорректируйте свой стиль жизни или совместный отдых - избегайте вещей, которые в них ассоциируются с курением. Будьте терпеливы и позитивно настроены, не критикуйте за неудачи и говорите с близким человеком, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения", - сказала Супрун.
Для начала небольшой алгоритм действий с чего начать:
30 мая Супрун заявила, что в Украине от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают 85 000 человек.