Ульяна Супрун рассказала, как можно бросить курить

Курение (фото - unsplash.сom)

Есть разные типы зависимости от никотина и разные пути, как от нее избавиться. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, бросить курить может каждый, независимо от возраста и опыта. "Большинству людей нужно несколько попыток. И в этом нет ничего плохого. Расценивайте первую попытку как опыт", - отметила Супрун.

Она добавила, что если друзья или родные бросают курить, то им понадобится помощь и поддержка. "При необходимости скорректируйте свой стиль жизни или совместный отдых - избегайте вещей, которые в них ассоциируются с курением. Будьте терпеливы и позитивно настроены, не критикуйте за неудачи и говорите с близким человеком, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения", - сказала Супрун.

Для начала небольшой алгоритм действий с чего начать:

вы можете начать с теста , чтобы понять, какой тип зависимости от никотина есть;

найдите единомышленников, обсуждайте свой план и достижения с родными или друзьями;

получить совет профессионалов можно, воспользовавшись бесплатным сервисом для людей, которые хотят бросить курить;

почитайте более подробно о различных типах зависимости и как бросить курить на сайте Минздрава;

найдите для себя весомую мотивацию;

четко сформулируйте, почему вы отказываетесь от курения, запишите эту причину на лист и прицепите напоминание на видном месте.

выберете конкретную дату и время, когда бросите курить и подготовьте план.

30 мая Супрун заявила, что в Украине от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают 85 000 человек.