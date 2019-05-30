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30.05.2019, 14:59

Вред курения. Супрун сказала, сколько умирают ежегодно украинцев

Вред курения. Супрун сказала, сколько умирают ежегодно украинцев - Фото
Сигареты (фото - pixabay.com)

По словам и.о. министра здравоохранения, в Украине курят 7 млн человек

В Украине от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают 85 000 человек. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, по состоянию на сегодня курят около 7 млн украинцев. И.о. министра здравоохранения подчеркнула, 900 000 из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.

Она уточнила, что в последние годы украинцы все-таки начинают меньше курить.

Супрун советует пробовать начать борьбу с зависимостью. "Если не курите - помогите курильщикам нее избавиться. Даже распространение информации о вреде курения может кому-то помочь - прежде всего задуматься о том, что пора заканчивать с сигаретами и выбирать более здоровые альтернативы", - подчеркнула Супрун.

14 мая 2019 года Верховная Рада отклонила два законопроекта об ужесточении правил торговли сигаретами и повышении штрафов за курение в общественных местах.

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Теги: смерть, ульяна супрун, курение, вред
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