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Обезьянья оспа: ВОЗ обсуждает масштабы угрозы на международном уровне

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 07:52
Обезьянья оспа: ВОЗ обсуждает масштабы угрозы на международном уровне - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения проведет 23 июня экстренное совещание, чтобы определить, следует ли считать глобальную вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного уровня в здравоохранении. Об этом сообщает MedicalXPress.

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что "вспышка обезьяньей оспы необычна и вызывает тревогу", и поэтому он решил созвать комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить уровень угрозы.

Распространение болезни долгое время ограничивалось Западной и Центральной Африкой, но за последние два месяца были выявлены более 1000 случаев в десятках стран мира.

Агентство ООН также работает над изменением названия этой болезни, так как ряд ученых считают, что существует "настоятельная необходимость в недискриминационной и не стигматизирующей номенклатуре обезьяньей оспы", и что обозначение этого вируса как африканского не только неверно, но "также является дискриминационным и стигматизирующим".

Хотя оспа обезьян впервые была обнаружена у макак, сейчас считается, что во многих случаях заболевание передается человеку от грызунов.

Читайте также: ВОЗ созывает совещание по распространению в Европе обезьяньей оспы. Что это за болезнь

Сергей Бережной
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Всемирная организация здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обезьянья оспа
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