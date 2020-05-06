Представьте себе худенькую белокурую девчонку в белом платье, которая бежит по сочной зеленой поляне, а ее звенящий смех окутывает все вокруг.

Светловолосая молодая девушка с глазами синими, как океан догоняет малышку, ее шифоновое белое платье закрывает колени и мешает бежать, она хватает малышку подмышки, начинает кружить и они падают на траву и спорят о том, какое животное напоминает облачко.

Время летит очень быстро и девочка превращается в прекрасную леди в деловом синем костюме, с аккуратно причесанными волосами и папкой в руке.

Умная, красивая и современная блондинка организовала для себя яркую жизнь полную достижений, но ее очень беспокоит здоровье мамы, у которой климакс и вместо того, чтобы его лечить, она просто маскирует симптомы, принимая привычные обезболивающие, успокоительные препараты или непонятные БАДы, а это только ухудшает ее состояние и разговаривать с ней даже по телефону, порой просто невыносимо.

Как же достучаться до самого дорогого человека на свете? Как объяснить доходчиво, что еще 80 лет назад немецкие ученые все придумали, они нашли «идеальное растение» для лечения климакса на основе корневища цимицифуги, подобрали точную дозировку биологически активных веществ в специальном экстракте BNO 1055 – так появился Климадинон.

Он произведен согласно инновационной концепции фитониринга. Данный подход позволяет гарантировать высокое содержание биологически активных веществ лекарственных растений в каждой дозе препарата независимо от партии и года. Это достигается благодаря использованию «идеального растения» с рекордным содержанием ключевых биологически активных веществ, определяющих лекарственную ценность растения в качестве источника сырья. Данный сорт культивируют в оптимальных условиях контролируемых плантаций, а все методы получения экстракта – специально адаптированы для извлечения нужных для лечебного эффекта веществ. Кроме того, эффективность готового препарата доказана в ходе качественных клинических исследований, проведенных в ЕС и отвечающих всем критериям доказательной медицины. По этой причине, именно специальный экстракт корневища цимицифуги BNO 1055 входит в рекомендацию национального консенсуса по проблемам менопаузы Украины в качестве одной из альтернатив заместительной гормональной терапии, которая имеет значительные ограничения, побочные эффекты и может применяться только после всестороннего обследования у гинеколога. Вся продукция производится на заводе в Германии и потом доставляется в другие страны мира.

По этой причине, Климадинон стал открытием для тысяч мам, которые почувствовали себя молодыми и полными сил, а их дочери с радостью помогают им быть красивыми и уверенными в себе.

Вернемся к нашей истории.

Как жаль, что картинка счастливой мамы на поляне осталась далеко в прошлом и счастьем не наполняется сердце, когда на телефоне высвечивается «Мамочка».

Почему же не хочется разговаривать? Да, потому что каждый раз одно и то же! Только поднимаешь телефон и на тебя обрушивается лавина жалоб на то, что из дома выходить не хочется, «бросает то в жар, то в холод», голова кружится и вообще жить не хочется, а иногда мама начинает плакать прямо в трубку, что она никому не нужна и к ней никто не приезжает. А ведь видится совсем не хочется.

Что же делать? Истратив все аргументы, дочь принимает решение, что сама купит препарат и отправит маме. Она внимательно читает отзывы о Климадинон в интернете и легко заказывает его на сайте liki24.

Отзыв о Климадиноне № 1

Кристина Владимировна, 49 лет:

“Мое тело с возрастом начало увядать, как осенние цветы, неприятные сюрпризы в виде приливов, головокружений и бессонницы заводили в тупик и я чувствовала себя не нужной и убеждена была, что все – это старость. Дочь, видела мое состояние и изучив все отзывы о препаратах, купила мне Климадинон. Облегчение наступило уже после первой недели приема препарата, а через 3 месяца симптомы уменьшились настолько, что я перестала их замечать. Благодаря Климадинону чувствую себя цветущей молодой женщиной и у меня много прекрасного впереди…”

Отзыв о Климадиноне № 2

Анна Александровна, 52 года:

“Игнорировать симптомы климакса просто невозможно. Тебе ничего не хочется, единственная мысль, чтобы не трогали. Я начала искать выход, когда ко мне зашла подруга и живо начала рассказывать о даче, политике и о том, как все хорошо. Слушая ее, тихо поражаясь позитивному настроению, вдруг я вспомнила, что она старше меня на 5 лет! Уходя, она посоветовала мне пропить курс Климадинона, после второй недели приема мне захотелось увидеть внуков, а через месяц уже я побежала к подружке с пирогом, чтобы отблагодарить за Климадинон”

Отзыв о Климадиноне № 3

Ольга Федоровна, 55 лет:

«Климакс я ощутила во всей красе и полноте симптомов. Подруга, которая пережила это неприятное состояние ранее, порекомендовала мне купить Климадинон. Я начала курс, и уже спустя 3 недели почти избавилась от приливов и раздражительности. Планирую закончить весь курс, надеюсь, что симптомы не вернутся.»

На сайте представлен Климадинон в форме таблеток, капель и более концентрированный препарат Климадинон УНО, который можно принимать 1 раз в день.

Решение принято, препарат куплен и отправлен маме почтой с запиской: «Мама, если ты меня любишь, пей Климадинон. Обнимаю».

Прошел месяц, мама себя чувствует лучше: жизнь наладилась и настроение у нее хорошее, приливы беспокоят реже и спит, как младенец. Наша героиня чаще берет трубку, когда мама звонит и даже звонит сама.

Прошло 2 месяца.

Утро пятницы началось как обычно, зазвонил будильник, она встала и пока допивала чашку черного кофе решила ехать к маме СРОЧНО! Быстро оделась, зашла на сайт liki24, купила упаковку Климадинона, по дороге заехала в аптеку, забрала и помчалась к маме.

Блондинка зашла во двор и быстрым шагом подошла к двери.

Немолодая красивая женщина выбежала к дочери, обняла ее крепко-крепко и все говорила-говорила, какая у нее чудесная девочка, какая же умница, что купила маме Климадинон, ведь симптомы «ушли», она может спокойно гулять и не бояться, что закружиться голова, теперь она чувствует себя замечательно, ночью спит, как младенец и легко встает утром, настроение чудесное, на огороде уже появились первые всходы.

Долго горел свет в доме, они пили чай и разговаривали, как 2 подружки, а потом завернувшись в одеяло смотрели комедию и хохотали, как тогда, в детстве.

Поздно вечером, обнимая маму вручила ей коробочку Климадинон и уехала домой довольная, что 2 месяца назад приняла правильное решение.

На правах спонсорства