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Первичная медпомощь. За что украинцам не нужно платить - список услуг

13.07.2020, 11:45
Первичная медпомощь. За что украинцам не нужно платить - список услуг - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

30 млн украинцев уже выбрали своих врачей

В Национальной службе здоровья Украины назвали перечень услуг, за которые не нужно платить после подписания декларации с семейным врачом. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

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По данным НСЗУ, в Украине первичную медицинскую помощь оказывают более 23 000 врачей, при этом 35% этих врачей работают в сельской местности и пгт. Более 1300 врачей "первички" работают в частных заведениях или имеют собственную практику.

Среди бесплатных услуг на первичке:

- консультации врача;

- базовые исследования и анализы;

- вакцинация детей и взрослых согласно календарю прививок;

- выписка электронных рецептов на лекарства по программе Доступные лекарства;

- выписка электронных направлений к врачам-специалистам на проведение исследований или лечения;

- выписка справок и больничных.

"Для заключения декларации с врачом необходимо прийти с паспортом, идентификационным номером. Декларацию за ребенка в возрасте до 14 лет заключают родители или опекуны", - напомнили в НСЗУ и добавили, что врача можно поменять в любое время.

В НСЗУ также отметили, что за 2020 год выплатили медучреждениям "первички" уже более 10 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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