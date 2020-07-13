Первичная медпомощь. За что украинцам не нужно платить - список услуг
30 млн украинцев уже выбрали своих врачей
В Национальной службе здоровья Украины назвали перечень услуг, за которые не нужно платить после подписания декларации с семейным врачом. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
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По данным НСЗУ, в Украине первичную медицинскую помощь оказывают более 23 000 врачей, при этом 35% этих врачей работают в сельской местности и пгт. Более 1300 врачей "первички" работают в частных заведениях или имеют собственную практику.
Среди бесплатных услуг на первичке:
- консультации врача;
- базовые исследования и анализы;
- вакцинация детей и взрослых согласно календарю прививок;
- выписка электронных рецептов на лекарства по программе Доступные лекарства;
- выписка электронных направлений к врачам-специалистам на проведение исследований или лечения;
- выписка справок и больничных.
"Для заключения декларации с врачом необходимо прийти с паспортом, идентификационным номером. Декларацию за ребенка в возрасте до 14 лет заключают родители или опекуны", - напомнили в НСЗУ и добавили, что врача можно поменять в любое время.
В НСЗУ также отметили, что за 2020 год выплатили медучреждениям "первички" уже более 10 млрд грн.
- 22 мая в Минздраве сообщили о дефиците врачей.
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