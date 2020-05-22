В Минздраве сообщили о дефиците врачей

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Украине есть дефицит некоторых категорий врачей, в частности эпидемия коронавируса COVID-19 показала нехватку эпидемиологов и инфекционистов. Об этом рассказала сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

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"Ощущается кадровый дефицит во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики", - сообщила она.

Также она сказала, что за время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 есть дефицит эпидемиологов, врачей инфекционистов и интенсивной терапии.

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Исправлять ситуацию, по словам Микичак, будут, корректируя госсаказ на подготовку специалистов в высших учебных заведениях. В частности, будет возобновлено обучение в интернатуре по эпидемиологии и инфекционным болезням.

В начале апреля Минздрав пообещал , что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

пообещал 13 апреля Степанов заявил, что медицинская субвенция на дополнительные выплаты уже перечислена в регионы

11 мая Шмыгаль объяснил задержку тем, что местные власти руководствовались документом 2003 года.

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