В Минздраве сообщили о дефиците врачей

В Украине есть дефицит некоторых категорий врачей, в частности эпидемия коронавируса COVID-19 показала нехватку эпидемиологов и инфекционистов. Об этом рассказала сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Ирина Микичак.
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"Ощущается кадровый дефицит во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики", - сообщила она.
Также она сказала, что за время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 есть дефицит эпидемиологов, врачей инфекционистов и интенсивной терапии.
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Исправлять ситуацию, по словам Микичак, будут, корректируя госсаказ на подготовку специалистов в высших учебных заведениях. В частности, будет возобновлено обучение в интернатуре по эпидемиологии и инфекционным болезням.
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