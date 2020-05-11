Шмыгаль объяснил задержку дополнительных выплат медикам устаревшими документами

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Дополнительные выплаты медикам за март задержались из-за того, что местные власти руководствовались документом 2003 года. Об этом на селекторном совещании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.

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В ответ на замечание президента Владимира Зеленского о том, что выплата надбавок медикам за борьбу с коронавирусом за март задержались, Шмыгаль заявил, что деньги были направлены в регионы, но местные власти руководствовались не постановлением Кабмина, а документом Министерства соцполитики от 2003 года.

Из-за этого, по словам Шмыгаля, выплатить надбавки не удалось. Он пообещал, что на этой неделе правительство будет искать способ выплатить деньги.

Премьер добавил, что надбавки за апрель пройдут через Национальную службу здоровья, поэтому проблем с ними быть не должно.

В начале апреля Минздрав пообещал , что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

пообещал 13 апреля Степанов заявил, что медицинская субвенция на дополнительные выплаты уже перечислена в регионы

Сегодня, по словам Степанова, выплаты в полном объеме получили только медики Полтавской области.

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