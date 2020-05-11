Только в Полтавской области медикам выплатили надбавки в 300% - Степанов

Единственной областью, которая выплатила обещанные надбавки в 300% медикам за борьбу с COVID-19, стала Полтавская. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, Минздрав получил информацию о выплате надбавок по состоянию на 8 марта. Полтавская область - единственная, где в полном объеме были выплачены надбавки в 300%, которые были обещаны за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом. В среднем медики в области получили около 21 000 грн, сообщил Степанов.
Министр назвал полученные сведения неутешительными и пообещал, что доложит о ситуации президенту и премьер-министру. Степанов выразил уверенность, что все медики получат обещанные надбавки.