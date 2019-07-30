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Появился сайт, на котором собраны все советы Ульяны Супрун

Появился сайт, на котором собраны все советы Ульяны Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 21:05

На веб-ресурсе собраны все советы и разрушенные мифы и.о. министра, которые она ранее публиковала в Facebook

В сети появился сайт, на котором собраны все советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, публикуемые ею в Facebook.

Сайт доступен по адресу - https://suprun.doctor/

На веб-ресурсе собрана информация о самой Супрун – ее биография с начала работы в качестве и.о. министра, сканы дипломов об образовании и кнопки для перехода на ее страницы в социальных сетях.

Четыре основных раздела сайта посвящены непосредственно советам о здоровье и здоровом образе жизни; трансформации сферы медицины в Украине; разрушению мифов; и социально-политической тематике.  

29 июля Супрун сообщила, что дискриминация по возрасту - эйджизм - негативно влияет на состояние здоровья человека.

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ульяна супрун советы супрун
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