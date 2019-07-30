Появился сайт, на котором собраны все советы Ульяны Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В сети появился сайт, на котором собраны все советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, публикуемые ею в Facebook.

Сайт доступен по адресу - https://suprun.doctor/

На веб-ресурсе собрана информация о самой Супрун – ее биография с начала работы в качестве и.о. министра, сканы дипломов об образовании и кнопки для перехода на ее страницы в социальных сетях.

Четыре основных раздела сайта посвящены непосредственно советам о здоровье и здоровом образе жизни; трансформации сферы медицины в Украине; разрушению мифов; и социально-политической тематике.

29 июля Супрун сообщила, что дискриминация по возрасту - эйджизм - негативно влияет на состояние здоровья человека.