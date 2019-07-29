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Супрун: Дискриминация по возрастному признаку вредит здоровью

Супрун: Дискриминация по возрастному признаку вредит здоровью - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 09:25

Эйджизм - это создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или категорий людей по возрастному признаку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что дискриминация по возрастному признаку снижает общее состояние здоровья и содействует развитию сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые негативно воспринимают свой возраст и старение, в том числе из-за эйджизма. Об этом она рассказала в Facebook

"Когда человека не берут на работу, потому что ему 45+ - это эйджизм. Когда человека во время исполнения должностных обязанностей называют "мальчиком/девочкой/молоденьким/молоденькой" - это также эйджизм", - уточнила Супрун.

По словам и.о. Минздрава, существуют данные, свидетельствующие, что негативно воспринимающие старение люди (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на семь с половиной лет меньше, чем те, которые относятся к этому позитивно.  

Супрун отмечает, что с эйджизмом могут сталкиваться не только люди престарелого возраста. Молодежь также может стать жертвой возрастной дискриминации: "Наиболее распространенная форма - неуважительное отношение на работе". 

По мнению и.о. министра здравоохранения, "помочь в борьбе с эйджизмом может законодательство", но "прежде всего нужно искоренить проявления эйджизма из повседневной культуры общения и работы". 

"Важно, чтобы представители разных поколений были открыты к диалогу, делились опытом и навыками. Здоровое общество - это то, в котором готовы слышать друг друга и помогать" - подытожила Супрун. 

Ранее в партии Слуга народа рассказали, кто может заменить Супрун. 

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ульяна супрун эйджизм
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