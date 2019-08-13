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Прошли успешные испытания вакцины от хламидиоза

Прошли успешные испытания вакцины от хламидиоза - Фото
Фото: ЕРА
13.08.2019, 15:38

Британские ученые испытали на 35 женщинах два разных вида вакцины

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели первые успешные испытания вакцины против хламидиоза – инфекционного заболевания, которое может приводить к бесплодию. Об этом сообщает ВВС.

Хламидиоз - одно из самых распространенных инфекционных заболеваний. В Великобритании он составляет почти половину всех диагностированных половых инфекций.

Как отмечают медики, болезнь может никак не проявляться, но если не пройти курс лечения антибиотиками хламидии могут стать причиной процессов, которые приведут к бесплодию.

Основной способ заражения – половой, но возможет также контактно-бытовой путь передачи инфекции.

В ходе исследования ученые испытали на 35 женщинах два разных вида вакцины. Обе оказались безопасными для здоровья, но одна показала лучшие качества.

Однако для того, чтобы точно определить эффективность вакцины, необходимо провести дополнительные исследования. Ученые прогнозируют, что на это уйдет примерно пять лет.

Британские ученые предполагают, что вакцину от хламидиоза потенциально можно использовать вместе с вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) как эффективный способ защиты от рака шейки матки у женщин.

Сегодня ученые объявили, что в ходе борьбы с лихорадкой Эбола два экспериментальных метода лечения показали себя настолько хорошо, что теперь они будут предлагаться всем пациентам в Демократической Республике Конго. 

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вакцина инфекция хламидиоз бесплодие
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