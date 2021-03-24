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ПЦР-тест на COVID-19 – когда делать? P

24.03.2021, 10:00
ПЦР-тест на COVID-19 – когда делать? - Фото
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На правах рекламы

Коронавирусная болезнь остается наиболее грозной респираторной инфекцией в мире. Только в Украине заболело более 1,6 миллиона человек. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем вместе с частицами слизи или слюны, которые выделяются при разговоре, кашле или чихании людей с имеющимися симптомами COVID-19. Один человек с признаками коронавирусной инфекции может заразить в среднем от 2 до 3 контактных. Это небольшая цифра по сравнению с корью, контагиозность которой выше, и возможность заразиться есть почти у 18 человек. Однако несоблюдение правил социального дистанцирования, отказ от ношения защитник масок и невыполнение простых правил гигиены способствуют стремительному распространению инфекции. Для сдерживания распространения SARS-CoV-2 необходимо знать симптомы этого заболевания.

При наличии проявлений нужно сделать тест на COVID-19?

Самыми распространенными симптомами являются:

  • Повышенная температура тела или лихорадка (ломота, субъективное ощущение жара, потливость или наоборот – бледность и сухость кожи).
  • Сухой кашель или одышка при незначительных физических нагрузках или вовсе в покое.
  • Общая слабость.

Эти симптомы появляются через 5-7 дней после инфицирования. Период до появления клинической картины называется инкубационным. В это время вирус создает миллионы своих копий в нашем организме. С появлением клиники человек становится заразным для других, то есть вирус вырывается наружу. Кроме вышеописанных симптомов, встречающихся у подавляющего большинства больных, возможны также и другие проявления болезни:

  • Головная боль.
  • Боль в мышцах и суставах.
  • Боль в горле.
  • Диарея.
  • Потеря обоняния и вкуса.
  • Конъюнктивит.
  • Кожные высыпания.
  • Затрудненное дыхание.

Возникает вопрос: но ведь эти проявления встречаются и при других острых респираторных заболеваниях? Действительно, симптомы не являются специфическими. Такую клиническую картину наблюдают при заболеваниях, вызванных вирусами парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом, риновирусами и другими. Поэтому клиническая дифференциация коронавируса является сложной. В этом случае "золотым стандартом" является ПЦР-тест на COVID-19. Он позволяет подтвердить диагноз коронавирусной болезни. Пациентов с подтвержденным диагнозом изолируют и ведут согласно принятых протоколов оказания медицинской помощи в соответствии с состоянием больного.

Где сделать тест на коронавирус в Киеве?

При появлении симптомов не медлите и обратитесь к своему семейному врачу. Нужен быстрый и качественный анализ на COVID-19? Сдать ПЦР-тест на коронавирус в Киеве можно в современной лаборатории МЕДИЛАБС. Забор материала из ротоглотки проводится квалифицированным персоналом с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Лаборатория выдает результат уже через 7 часов, по требованию переводит его на английский язык и вносит в базу данных по программе "Дій Вдома".

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COVID-19 пцр-тест
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