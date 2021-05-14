Шесть украинских моряков заразились малярий, один из них умер – ЦОЗ

У шести украинских моряков обнаружили малярию, один из них умер от болезни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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Все заболевшие работали на судах, которые ходили в страны Африки.

Умер от малярии 31-летний житель Одесской области. Последние шесть месяцев он работал поваром на судне, посещавшем Сенегал, Кот-д'Ивуар и Конго. В ходе эпидрасследования выяснилось, что во время рейса профилактический прием препаратов против малярии на судне не проводился.

На том же судне находились шестеро моряков из Украины, у двух из них также обнаружили малярию, они были госпитализированы. Еще один из моряков обратился в больницу на седьмой день болезни в тяжелом состоянии, после того, как узнал от коллег по судну о смерти члена команды. Один из членов экипажа проходит обследование, с двумя связаться не удалось.

В конце апреля малярию зафиксировали у 35-летнего жителя Херсона, он работал старпомом на судне, которое возило контейнеры из Грузии в страны Африки и Азии. Он также не проходил курса профилактики от малярии.

В начале мая малярию подтвердили у 43-летнего жителя Одессы, который был капитаном судна, возившего газ в Анголу. Информация о прохождении пациентом профилактики против малярии отсутствует.

30 марта 2021 года в Харькове от малярии умерла женщина, вернувшаяся из Танзании.

Денис Юдин

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