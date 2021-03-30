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В Харькове от малярии умерла женщина, вернувшаяся из Танзании

30.03.2021, 10:22
В Харькове от малярии умерла женщина, вернувшаяся из Танзании - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

25 марта в Харькове зарегистрировали привозной случай тропической малярии. Как было установлено, 14 марта 40-летняя харьковчанка вернулась из Танзании, а 19 числа почувствовала себя плохо. После обращения в больницу ей был установлен диагноз и вскоре она умерла, сообщает Харьковский областной лабораторный центр. 

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В центре сообщили, что туристка отдыхала в Танзании с 14 февраля по 14 марта, посетив в том числе остров Занзибар. Женщина рассказала врачам, что во время самой поездки никаких симптомов болезни у себя не наблюдала, но ее несколько раз кусали комары. Индивидуальную химиопрофилактику перед путешествием она не проходила.

Первыми симптомами по возвращению стали общая слабость, головная боль, повышение температуры до 38,7º. 23 марта она обратилась за медицинской помощью, но ей только провели тестирование на коронавирус. 24 марта женщину госпитализировали и выявили возбудителей тропической лихорадки.

По информации лабораторного центра, только за 2020 и 2021 год в Харьковской области было зарегистрировано восемь привозных случаев малярии, два из которых оказались летальными. В центре напомнили, что прививок от малярии пока не существует и единственным вариантом остается проведение предварительной химиопрофилактики перед поездкой.

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Дарья Мостовая
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