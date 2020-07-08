Во Львове госпитализировали мужчину с малярией. Недавно вернулся из Африки

Врачи обнаружили малярию у 46-летнего львовянина, который недавно вернулся из Уганды

Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали мужчину с малярией. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

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Заболевший – 46-летний мужчина, который недавно вернулся из Уганды.

По словам главного эпидемиолога области Натальи Тимко, больной - 46-летний мужчина, жаловался на повышенную температуру тела. Поскольку врач знал, что пациент приехал из Уганды, его сразу обследовали на наличие малярии.

"Мы применяем специальные противомалярийные препараты. Это заболевание весьма непредсказуемо, может протекать от легкой формы и до летального исхода. В прошлом году пациент, который тоже приехал из Африки, умер от малярии, спасти его не удалось", – рассказала врач.

Врач подчеркнула, что окружающим заболевание не страшно, поскольку малярия передается только от комаров.

СПРАВКА. Малярия – инфекционное заболевание, которое вызывается паразитами, передающимися человеку при укусе инфицированными комарами. 80–90% смертельных исходов приходятся на случаи тропической малярии.

21 мая в Харькове у студента обнаружили малярию.

Наталия Софиенко

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