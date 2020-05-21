В Харькове у студента обнаружили малярию: он приехал из-за границы

Комар (Фото - pixabay.com)

В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии у студента, который приехал в Украину 3 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

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20-летний студент почувствовал первые симптомы 9 мая: у него была слабость, боль в горле, температура поднялась до 37 градусов. 15 мая он обратился за помощью к врачу. У него обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.ovale (возбудители малярии этого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

16 мая его госпитализировали с диагнозом малярия. По месту проживания пациента провели эпидемиологическое и энтомологические обследование.

Симптомы малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость.

19 мая сообщалось, что в Харьковской области от коронавируса выздоровел пятимесячный младенец.