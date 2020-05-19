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В Харьковской области от коронавируса выздоровел пятимесячный младенец

В Харьковской области от коронавируса выздоровел пятимесячный младенец - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
19.05.2020, 13:48

Всего в Харьковской области 816 заболевших COVID-19, 186 пациентов выздоровело

В Харьковской области от коронавируса выздоровел пятимесячный младенец. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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За сутки в Харьковской области выздоровели от COVID-19 25 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 186 пациентов. Среди выздоровевших - пятимесячный мальчик из Лозовского района.

В Харьковской области зафиксировано 816 случаев COVID-19 (27 - за последние сутки), 30 человек умерло. В данный момент с коронавирусной инфекцией госпитализировано 256 человек.

  • На утро 19 мая в мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.
  • В Украине на утро коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

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Денис Юдин
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