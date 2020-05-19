В Харьковской области от коронавируса выздоровел пятимесячный младенец. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки в Харьковской области выздоровели от COVID-19 25 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 186 пациентов. Среди выздоровевших - пятимесячный мальчик из Лозовского района.
В Харьковской области зафиксировано 816 случаев COVID-19 (27 - за последние сутки), 30 человек умерло. В данный момент с коронавирусной инфекцией госпитализировано 256 человек.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE