В Харькове зафиксировали смерть от малярии

В Харькове от малярии умер мужчина. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

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Отмечается, что мужчина ранее работал в Экваториальной Гвинее. У него не было симптомов во время пребывания в Африке, однако его не единожды кусали комары.

По данным эпидрасследования, симптомы начали проявляться 9 декабря: появились слабость, головная боль, температура 37,5. За помощью мужчина обратился лишь 19 декабря, в этот же день он умер.

Проводил ли он химиопрофилактику, медикам выяснить не удалось. В очаге по месту жительства больного провели эпидрасследование и ввели противоэпидемические меры.

В лабцентре отмечают, что с начала 2020-го в Харьковской области выявили пятерых заболевших малярией. Этот диагноз ставили еще двум студентам и двум неработающим гражданам, которые прибыли из Индии и Африки.

СПРАВКА. Малярия – инфекционное заболевание, которое передается через укусы малярийных комаров. Болезнь широко распространена в странах с тропическим климатом. Если человек планирует посетить страну с тропическим или субтропическим климатом, то ему рекомендуется сделать химиопрофилактику. Прививок против малярии не существует. Если после возвращения из подобных стран появляется лихорадка, температура, мышечная боль или другие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить ему место и даты путешествия.

4 декабря сообщалось, что 13-летнего мальчика из Сумской области госпитализировали с подозрением на туляремию.

В начале декабря в Индии зафиксировали неизвестную болезнь. На 12 декабря сообщалось об одном летальном исходе. При этом врачи говорили, что большинство заболевших вполне стабильны, "скорость выздоровления хорошая, и нет причин для паники".

Марк Сировой

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